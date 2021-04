Nejstarší pohlednice je z roku 1906. Hospodu U hnáty znají mladí i ti dříve narození. Dnes má novou fasádu a záda ji kryje vysokánský panelák. V roce 1915 byla v Jateční ulici pod kopcem postavena nová škola, vždycky to byla parádnice. Dnes je tam gymnázium a celý areál voní novotou. Především mladí sportovci znají multifunkční halu.

V roce 1924 se v Ústí nad Labem uskutečnila velká Výstava kultury a hospodářství. Moc jsem toho o této akci na internetu nenašel, ale musela to být paráda. Dnes na místě výstavní plochy stojí tři stadiony. Fotbalový, hokejový a tenisový. Budovu staré nemocnice dnes kryjí vysoké stromy, ale tenkrát to byl holý kopec.

V roce 1930 bylo na Klíši vybudováno termální koupaliště, to nové se pyšní moderní halou. V roce 1933 byla postavena kavárna Hvězda. Prý se tam ještě nedávno tancovalo, ale to si fakt nepamatuji. V pátek 16. dubna byla docela chladno. Stromy před budovou značně povyrostly a komplikovaly mi celkový záběr, ale květinářství bylo otevřené. Staré topoly padly k zemi, možná, že šanci dostane Porta. Ono se řekne, pár fotek, ale z časového hlediska je to přes sto let. Pokud jsem nevybral ty pravé záběry, tak se omlouvám, byla mi zima.

Miroslav Vlach