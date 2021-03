Po stopách starých pohlednic - střed města Ústí nad Labem včera a dnes

Zase jsem se na chvilku zadíval do knihy Petra Špačka Tak to bylo Ústí a s respirátorem na obličeji se vydal hledat minulost. Historikům rád přenechám polemiku, jak by asi vypadalo Ústí nad Labem dnes, kdyby v roce 1945 spojenecká letadla nesrovnala se zemí část města. Do kapsy jsem si vzal kopie čtyř pohlednic a čekal na dobré světlo.

Po stopách starých pohlednic - střed města Ústí nad Labem včera a dnes. | Foto: Miroslav Vlach