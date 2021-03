V neděli 7. března jsem se mimo okres nehrnul, poznávací procházka směřovala na Střekov. Hrdý hrad na skále jsem vynechal, stejně jako zdymadla, mosty, kostel a poničené lázně. K pátrání po minulosti jsem si vybral pouze pět fotek z knihy Petra Špačka " Tak to bylo na Ústecku" (2013).

Do kina Revoluce jsem chodil před vojnou, naparáděný činžák ve Varšavské ulici se moc nezměnil, možná park byl trochu jiný. Dnes tam sídlí Činoherní studio. Mám takový dojem, že hned přes ulici byla prodejna Baťa. Stará radnice s krásným znakem dnes slouží jako pošta. Kousek dál byla vyhlášená cukrárna. Dnes je tam prázdná výloha a reklama na pokojové krby. Hospodu U lípy, dříve Radniční jizbu, znají všichni Ústečané. Když přijela návštěva z Prahy, tak ukázkový oběd byl na Střekově. Kovový kříž zmizel, červenou fasádu na křižovatce pod kolejemi nelze přehlédnout. Měšťanská škola změnila jenom název na Obchodní akademii, dokumentace je téměř totožná. Není to žádná historická studie, to bych si nedovolil. Pouze jsem na chvilku otevřel knihu vzpomínek. Zkuste to také!

Miroslav Vlach