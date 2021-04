Každý má doma školní fotky, připomínají nám bezstarostné mládí. Člověk si na chvilku vybaví oblíbeného učitele, první poznámku, kamarády. Rád vzpomínám na všebořického buditele Františka Pličku, malý postavou, velký duchem.

Trvalo mi dost dlouho, než jsem našel společnou fotku z první třídy. Je z roku 1957. | Foto: Miroslav Vlach

Včera mi s prodlevou jednoho měsíce gratuloval kamarád k sedmdesátce. Přesný datum si nepamatoval, ale je stejný ročník, tak mu to došlo. Prý mě zahlédl krátce z trolejbusu. Probrali jsme toho dost, hlavně následovníky rodu. On vyhrál vysoko na body, má osm vnoučat, z toho pět kluků. Oba jsme trpěliví čekatelé na covidové očkování, snad to klapne a my zbytek probereme v létě u piva. Vzájemně jsme si popřáli zdraví, tlumočili pozdravy manželkám. Položil jsem telefon a šel pátrat po minulosti.