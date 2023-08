Různých ukázek o práci městských strážníků probíhá ročně mnoho, hlavně pak v období prázdnin a je o ně velký zájem. Velmi často se takovýchto prezentací účastní strážníci ze skupiny operačního zákroku, a strážníci ze skupiny prevence kriminality a dopravní výchovy.

Příměstský tábor. | Foto: Archiv

Při těchto ukázkách strážníci přibližují svoji práci dětem a volnou formou je vtahují do děje svých prezentací. Zúčastněné většinou nejvíce zaujmou ukázky sebeobrany a technika, s kterou tito strážníci pracují při svých zákrocích při pomoci lidem, kteří se dostali do obtížných situací. Mezi oblíbené ukázky patří mezi dětmi i výcvik služebních psů. V rámci prázdninových příměstských táborů je využíváno často i dopravní hřiště městské policie, kde si děti mohou zkusit jízdu zručnosti a zopakovat si pravidla silničního provozu. O smysluplnosti aktivit městských strážníků v rámci spolupráce s různými organizacemi na pořádání prázdninových příměstských táborů svědčí i ohlasy pořadatelů, kdy chodí na vedení městské policie poděkování a žádosti o další spolupráci. Poslední takové poděkování bylo doručeno včera, kdy pisatelka píše:

Dobrý den, jmenuji se Sylva Přikrylová a už devátým rokem pořádáme v Chabařovicích příměstské tábory pro děti. Je to takový pytel blech, kterým se rok co rok snažíme zpříjemnit prázdniny v době, kdy rodiče musí do práce a prarodiče taktéž vydělávají, jak já říkám, na lízátka. Věřte, že je náročné stále vymýšlet něco nového, co by ty děti bavilo. A jak sami víte, v dnešní době se vám korunky rozkutálejí rychleji, než tomu bylo dříve. Musíte je totiž také nakrmit. Letos, když jsme s kolegy plánovali aktivity, jsem si vzpomněla na báječný tým, který díky učitelování znám už velmi dlouho, a zvláště pak na Milana Holuba, který mi už řadu let nezištně pomáhá s tlumočením neslyšících rodičům, se kterými se ve své praxi setkávám. Zavolala jsem, co dělají na dopravním hřišti o prázdninách a zda by nám pro děti nepřipravili program pro naše děti, a z úst Milana zaznělo to jeho známé- no jasně, to není problém! A tak nás toto pondělí 21. 8. 2023 přijala parta úžasných usměvavých policistů na dopravním hřišti, kde měly děti připravený skvělý program, který je bavil a ze kterého byli nadšeni i jejich rodiče. Poradili si s dětmi od školky až po vycházející deváťáky. Děkuji tedy touto cestou celému Vašemu týmu policistů, kteří se skvěle starají o žáky nejen v době školy, ale i o prázdninách. S přátelským pozdravem, Sylva Přikrylová, Josef Hnyk, Jarmila a Tomáš Sobečtí.

Jan Novotný, MP Ústí nad Labem