Sezona paraglidingu nabírá na obrátkách. Na nebi můžete vidět i patologa z ústecké nemocnice Karla Filipa. Ten propadl létání před několik lety. A nedávno, když šel z práce domů, tak si „skočil“ z Dobětic a přistál na louce u svého domu v Krupce.

Podívejte se na Ústí nad Labem z výšky. | Foto: Se souhlasem Karla Filipa

Byl to nejistý den a já šel pouze sletět startovačku Dobětice. Když nechytím žádný stoupavý proud, tak jsem obvykle dole do pěti minut. Ani jsem se moc neoblékal, startoval jsem v kraťasech a mikině. Jako naschvál jsem se zvedl z 80 metrů nad zemí z příjemných 20°C do jednoho kilometru nad zemí (1500 m nad mořem), kde bylo okolo 8°C a jak permanentně fouká byla mi opravdu za nějakou dobu zima.

Aby toho nebylo málo, opravdu skoro všude vzduch stoupal, bylo to sice občas turbulentní, ale podél údolí Labe jsem nikde neztrácel výšku. Dokonce jsem se v jednu chvíli dostal i do 1800 metrů nad mořem a to bylo ten den maximum. Po dvou hodinách jsem se zmrzlý vydal přes centrum a Všebořice pryč z Ústí. Ve větší výšce jsem minul letiště a dokonce i letadla jsem viděl pode mnou. Nad rovným terénem už stoupavé proudy nebyly tak silné. Nad Krupkou jsem ještě nabral výšku a s rezervou přistál na louce za domem. Byl to vlastně let z práce domů, jen jsem se pak musel vrátit pro auto do Dobětic. Dvě hodiny jsem létal nad Ústím a okolím a samotný let z Dobětic do Krupky trval asi 45 minut.

Karel Filip

Zdroj: Youtube