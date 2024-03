/FOTO, VIDEO/ Česká sopranistka Lenka Graf, která pochází z Ústí nad Labem a patří mezi naše nejúspěšnější zpěvačky crossover stylu, přičemž si podmanila široké publikum u nás i ve světě, vydala nový singl Everything Is Part Of One. Píseň vznikla pod taktovkou slavného hudebního producenta Johna Shankse, který je držitelem prestižního ocenění Grammy a autorem desítek hitů například pro Celine Dion, Enrique Iglesiase, Stinga, Take That, Westlife nebo kapelu Bon Jovi, jejímž byl i členem jako kytarista.

Nový videoklip ústecké sopranistky Lenky Graf. | Video: Se svolením Lenky Graf

Everything Is Part Of One je velmi svěží píseň nabitá pozitivní energií, autory textu a hudby jsou skladatelé Billy Lawrie a Benson Taylor. Slunnou atmosféru a dobrou náladu místa vzniku – proslulého „města andělů“ – přibližuje i krásný stylový videoklip, který přímo v Los Angeles stihla Lenka Graf natočit průběžně mezi prací na natáčení písničky.

„Mám za sebou velmi úspěšný rok plný krásných vystoupení a nových příležitostí a můj aktuální singl Everything Is Part Of One je pro mě takovou pomyslnou korunou všeho, co se mi během poměrné krátké doby podařilo. John Shanks je absolutní profesionál, ale zároveň je to člověk pohodový a vstřícný. Přiznám se, že jsem se cítila úplně malinká, když jsem viděla všechna ta ocenění, která získal a fotky světově uznávaných zpěváků a kapel, s nimiž spolupracoval, včetně mé oblíbené Celine Dion. Cena Grammy a všechny ty zlaté a platinové desky, to ve mně vzbuzovalo pokoru a radost, že mohu s někým takovým spolupracovat. Práce v jeho studiu byl od začátku do konce úžasný zážitek,“ vypráví Lenka Graf s nadšením o této nezapomenutelné zkušenosti.

Single Everything Is Part Of One vyšel na všech streamovacích platformách 8. března jako symbolický dárek pro všechny ženy. Po romantickém duetu s Petrem Kolářem (Nechme lásku plout) se tak Lenka Graf opět vrací k sólovému zpěvu, angličtině a další, na české poměry skutečně mimořádné, spolupráci s hudebním producentem světového formátu. V tomto ohledu Lenka Graf již jednou vzbudila velkou pozornost, a to spoluprací s producentem Charliem Midnightem a Jimmym Douglesem, kteří mají hned několik ocenění Grammy. Z této spolupráce tehdy vznikly dvě skladby, které patří mezi stálice repertoáru Lenky Graf.

Angličtina a americké prostředí jsou pro Lenku Graf naprosto přirozené, protože již mnoho let žije střídavě na Floridě a v Čechách. U nás je kromě své pěvecké kariéry známá také charitativní činností v Nadačním fondu Energie pomáhá, jehož je zakladatelkou.

V létě se Lenka Graf chystá představit svou další hudební novinku. Tentokrát se bude jednat o plody spolupráce s českou hudební producentskou hvězdou, a tou není nikdo jiný než Michal Dvořák ze skupiny Lucie. K experimentům s klasickou hudbou a mísením žánrů mají oba dva blízko, rozhodně tedy opět bude na co se těšit.

Kateřina Enders, mluvčí Lenky Graf

