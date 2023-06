/VIDEO/ Již 22. ročník benefičního hudebního festivalu Útulek Fest 2023 proběhl v pátek a v sobotu v areálu Loděnice na břehu Labe v Brné. Dva dny hudby a zábavy si užilo hodně lidí. Výtěžek z akce pomůže pejskům a kočičkám.

Útulek fest 2023. | Video: Adéla Stejskalová

Jak vypadal pátek na akci popsal spolupracovník redakce Radek Strnad:

Propásl jsem ukrajinského písničkáře Yakymchuka, ale hutný nářez David Hradílek Bandu mě zasáhl naplno. I ač znám v Ústí i okolí pár slušně tvrdých kapel, musím přiznat, že právě teď pro mě tato hraje prim. Drsná melodická kytara, jisté bicí, zpěv dost na dřeň, ale hustý jako tér, basa bezkonkurenční; bylo jasné, že Hradílkova parta, co právě točí první album, k němuž při vydání přibalí další dech beroucí hororor svého lídra, bude pro Ústí událost. Snad tak David s kapelou naplno zasáhne i zahraniční tvrdou scénu, jak by rád. Přejme mu to, je vážně dobrej.

Berlínskou hard rockovou partu Stumbling District považuji za omyl letošního ročníku, pokud zaujali, tak jen znalostí písně Karla Gotta Biene Maja (Včelka Mája), ale ta je na každém YouTube. Sebe lepší parta z Chánova by udělala víc zábavy za míň peněz, soudím.

Zato Martíčkova punkové jistota, pocházející od nás z Ústí, Houba, těší fanoušky punku napříč Evropou už dost let. A protože pětka věděla, že na ni přišli její věrní, s energií sobě vlastní do nich sypali jeden hit za druhým. Co bude dál, Jak sis to představoval, Večírek, Ústí pod Labem, Pádlo, Den za dnem… Na Houbu pěkně pařila i Dana ze Střekova, která si na koncertě koupila tričko Houby. „Jejich koncert nikdy nevynechám, užívám si ho. I dneska,“ přiznala pohledná zrzečka s originálním tetováním, skřítkem z Harryho Pottera na ruce.

Finále večera patřilo neskutečné jízdě tria dívek a baskytaristy, úderné strhující show heavy rockové i reggae senzace Gaia Mesiah.

Útulek fest je výjimečný i v tom, že umožní fanouškům dostat se svým hudebním hvězdám na tělo. To byl letos i případ Gaii, která se podepisovala fandům dřív, než začala Houba. To už se zpěvačka Marka, dívka s čertem v těle podepisovala nezletilým fandům a slibovala třináctiletému klučinovi, co si od nich koupil tričko, že ho ve finále show vezme na scénu. A taky že jo. „Máme tu v Ústí nejmladší nadšené publikum,“ libovala si Marka, a přivedla ke stánku klučinovi k podpisu své dvě kolegyně; excelentní rockovou kytaristku Morellu a bubenici Míšu. Nakonec se v zákulisí scény našel i baskytarista a hošík byl nadšen, podpisy měl komplet. Ze scény se pak šel příval energie, bylo to fajn a silné, zpěv většinou anglický a Marka pravila: „Každá máme svého pejska doma, jste báječní, že se tu o ně tak staráte. Váš festival je třeba, věřili byste, že jinde na psy a jejich útulky nemyslí? Pokaždé sem rády přijedeme,“ slíbila dračice od mikrofonu Gaii.