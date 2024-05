Máte rádi pohádky? Pakliže ano, tak byste neměli chybět v neděli 26. května v teplickém multikině Premiere Cinemas v OC Galerii. Od 15.00 tam startuje program Pohádková neděle v rámci, které můžete vidět česko-kanadský rodinný film Princezna na hrášku.

Lucie Vondráčková | Foto: Profimedia

Před filmem proběhne tombola o pohádkové dárky a těšte se na sladké překvapení. Lístek přijde na 199 korun, koupit ho lze online.

O čem Princezna na hrášku vypraví? Na pohádkovém francouzském zámku probudí princeznu Agnès de Sully de Montana Bleue jednoho dne hrozivé burácení davu pod okny. V zemi se bouří nespokojený lid a ona se musí okamžitě dostat do bezpečí. Na vznešené róby, ani plné truhlice není čas, stává se tedy vyhnankyní. Na radu své komorné se vydává do dávno zapomenuté rodné země, až do dalekých Čech, kde ji ale nedůvěřivá Hraběnka, poté, co se její syn do Agnès zamiluje, podrobí přísné zkoušce, kterou všichni tak dobře známe: nechá ji nemilosrdně ustlat na malém zeleném hrášku. Uspěje princezna v osvědčeném testu a prokáže svůj vznešený původ? Anebo po dlouhé vyčerpávající cestě usne hlubokým spánkem?

Ve filmu hrají třeba Jasmína Houf, Dagmar Havlová, Lucie Vondráčková, Pavel Kříž, Ladislav Korbel, Zuska Velichová a Martina Adamcová. (lk)

