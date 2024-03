Začínají jarní prázdniny, někdo vyveze děti za sněhem do Rakouska, někdo za sluncem mimo Evropu, někdo si na pár dní pronajme chalupu v kopcích kousek od rozhledny, aby se kochal výhledem do okolí. I u nás je krásně!

Pohádkový les ve Vaňově. | Foto: Miroslav Vlach

Ten, kdo vsadil na všetečného dědečka, může během týdne navštívit místní ZOO, zámeček Větruši, muzeum, nebo plaveckou halu na Klíši. Deník doporučuje výlet do Vaňova. Červený autobus č. 15 vás nasměruje k vodopádu, pokud vystoupíte na zastávce U hřbitova, překvapí vás kousek dál Pohádkový les. Několikrát jsem tam byl, dokonce jsem mluvil s Josefem Kašparem, amatérským řezbářem, který dětem dělá radost už několik let. V pondělí 4. března se probudilo na pár hodin zlatavé slunce, na lesní cestě do Zálezel jsem nebyl sám, chvilku mě doprovázela paní Věra s osmiletou vnučkou Terezkou. Šikovná školačka, jak sama tvrdila, vytáhla babičku na krátký výlet, aby nemusela vařit.

"Děda nás tu vysadil z auta a zase pro nás kolem poledne přijede. Ráda bych ještě vyzkoušela lezeckou stěnu a potom si dáme oběd někde v Ústí," tvrdila dívenka. U poslední chaloupky vás přivítá nejen hlava koníka za plotem, ale i vládce moří s trojzubcem v ruce, pohled na druhý břeh vypadá tak trochu jako mraveniště. Dole řvou kamiony, nad nimi drsný loupežník tiše vítá hosty. Medvědice se chlubí přírůstkem, čert vyplazuje jazyk, sova vyvaluje oči, Ferda tančí na pařezu, z černého klobouku trčí Bob a Bobek.

Pohádkové postavičky jsem tentokrát nepočítal, některé jsem tam už nenašel, zmizela veverka, divočák, had, Karkulka. Lev je nemocný, kocour je po operaci, ale ostatní hrdinové dětských let vypadají skvěle. "Selfíčko mám s krtkem, ten je bezvadný. Babička mi zapózovala u loupežníka, skvělý nápad je to sluchátko. To jsem se fakt pobavila," popisovala procházku školačka. Když jsem se ji zeptal, koho by tam ještě ráda viděla, odpověděla po krátké pauze. " Hurvínka, nebo nějakou princeznu."

Neznám moc lidí, co svůj čas v důchodovém věku věnují druhým, podle mne je tahle stezka jedinečná a Josef Kašpar je skvělý chlap. Jarní prázdniny by měly být plné zážitků třeba i pohádkových. Tak neseďte doma. Prý se trochu ochladí, ale odpoledne bude zase svítit sluníčko.



Miroslav Vlach