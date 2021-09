Cílem celé akce je zvyšovat zájem o techniku a řemeslo u žáků a věříme, že tímto projektem se nám podaří současné žáky pro techniku a řemeslo nadchnout a zároveň sdílet dobrou praxi ZŠ Neštěmická a bořit zeď předsudků. Vystoupit ze své konformní zóny a připustit, že budoucností je přijetí digitálního světa.

Nabízíme možnost sdílení dobré praxe a zahájení intenzivní spolupráce mezi ústeckými vzdělávacími institucemi.

Cíle jsou pro oblast 3D technologií seznámit žáky a učitele s „3D technologiemi“ žákům ZŠ. Pro oblast kariérového poradenství – „Hledám povolání, které se ke mně hodí“.

Termín akce dne 14. září s možností v průběhu dne sledovat proces.

0d 13.00 do 14.00 hodin - Workshop pro pedagogy a další hosty v mobilní učebně,

Od 14.00 do 15.30 hodin - Sdílení dobré praxe a prohlídka robotického inkubátoru (ukázka využití v praxi ZŠ)

Pojízdná učebna techniky

Ve speciálně upraveném a technologicky vybaveném nákladním automobilu jsou mimo jiné 3D tiskárny, notebooky a tablety s funkcí rozšířené reality. To umožňuje praktické workshopy, které může uvnitř pojízdné učebny najednou absolvovat cca 12 žáků, výuka se tedy s ohledem na běžný počet dětí ve třídě, kterých je 20 a víc, uskuteční ve dvou skupinách. Jedna se bude vzdělávat uvnitř vozu, druhé bude ve škole k dispozici kariérní poradce na probrání profesní budoucnosti. Programu pod vedením speciálního týmu lektorů se budou moci zúčastnit i pedagogové. Všichni získají přehled o trhu práce a naučí se pracovat s výše uvedeným zařízením. Žáci se také dozvědí, pro jakou profesi mají předpoklady a nadání, pedagogové se seznámí s novým pojetím výuky techniky v rámci vzdělávací oblasti Člověk a technika. Po celou dobu Tour for the Future se důraz bude klást na rozvoj manuální zručnosti, technickou a digitální gramotnost, jednoduše na průmysl a technologie 4.0 ze všech úhlů pohledu.

Prosíme o dodržení všech preventivních opatření MZ ČR. - Covid-19

Marie Čápová – ředitelka ZŠ Ústí nad Labem Neštěmická