„Víš, kde bydlí všechny hračky?Jakou mají adresu?Auta, kostky, vysílačky…kde máš tucet výkresů?“

„Každé dítě udržuje ve svém pokojíčku svět fantazie, často s pomocí a nadšeným přispěním rodičú i prarodičů. Jenom tam se dají prožít ohromná a mnohdy nečekaná dobrodružství. Právě o jednom takovém dětském pokojíčku plném radostí je nové veršované leporelo, které přinese dětem a rodičům spoustu dobré nálady,“ je si jista vydavatelka útlé knížečky Jana Semelková. Rozkládací leporelo má rozměry 150×150 mm, rozsah 12 stran a stojí 145 Kč.

Nakladatelství JaS ale vsadilo i na další novinku Moniky Valentové, další útlý svazek Popeláři s ilustracemi od Zdeňka Skřivánka.„Auto plné vlídných tváří,venku randál, skřípe plech,to jsou přece popeláři,spočítám je na prstech.“

Také v případě „oranžových hrdinů všedních dnů“ má paní Semelková jasno: „Popeláři jsou dodnes velkými hrdiny pro všechny kluky, možná i pro některé holky. Veršovaný příběh o nich a s nimi nám vypoví, jak to chlapi se svaly mají od rána, kdy se pustí do práce, aby uklidili celé město…“ Rozkládací leporelo má rozměr 150×150 mm, 12 stran a je za 145 Kč.„Leporela pro nejmenší sleduji již pár let i díky tomu, že mi je stále připomínají mí malí vnoučci,“ hlásí na své blogu Blanka Kováříková, autorka řady půvabných, zasvěcených a pozornosti hodných knih ve stylu retro.

Doporučit mohu její úspěšné a vděčné tituly Lexikon slavných českých dynastií, Kuchařka plná vzpomínek, Vladimír Ráž, Jak se dědí sláva?, Zločin a vášně za rady Vacátka, Příběhy domů slavných, Největší tajemství Oldřicha Nového či Herecké balady a Herecké romance.A co neuniklo pozornosti Blanky Kováříkové nedávno? „Aktuálně vydalo nová leporela pražské Nakladatelství JaS, které se na českém knižním trhu proslavilo nejen knihami pro děti a mládež. Útlé knížky doplněné básničkami mohou udělat dětem i rodičům velkou radost. Jejich autorka Monika Valentová jedno věnovala popelářům - a které dítě dnes tito oranžoví pánové nezajímali?,“ všimla si nadšená glosátorka a blogerka.

„S prvním vnukem Tomíkem jsme s nimi opravdu dost kamarádili, protože Tom si s nimi chtěl i popovídat, nejen okukovat jejich báječná auta a oblečení. Bohužel jeden jejich stroj nám před pár dny vzplál přímo po okny našeho bytu, ale šikovní hasiči hrozivý oheň dost rychle uhasili. Myslím si, že realistické ilustrace z pera šikovného Zdeňka Skřivánka s těmito civilními tématy dobře ladí,“ soudí autorka Kováříková.

A pokračuje: „Dalším populárním tématem pro nejmenší čtenáře je díky Nakladatelství JaS je Pokojíček a jeho vybavení. No, děti by vlastně ani žádné nepotřebovaly, snad jen kromě hraček. A tak zručná autorka leporela vytvořila jednoduché říkanky právě k nim.: "Plyšák, to je kámoš z plyše, spinká s tebou v postýlce, chrr… pššš… chrr… pššš… hlavně tiše, přitul se s ním k mamince",“ cituje zde paní Kováříková, s dodatkem, jak si cení ediční činnosti Jany Semelkové, zakladatelky Nakladatelství JaS.„Ale protože chce být toto malé nakladatelství ve své produkci spravedlivé, vydalo letos též půvabnou knížku povídek Nadi Dubcové „Láska v bačkorách,“ která je naopak určená pro velmi zralé a zkušené čtenáře (či spíše čtenářky).

„Drobné povídky nápadité zkušené autorky, která nemusí pro svůj humor chodit daleko, jistě potěší všechny ty, kteří to ještě ve svém životě nehodlají vzdávat. Mimochodem Naďa Dubcová, která se léta živila jako úřednice a v roce 2007 "vstoupila do blogerského ringu", vydala již před čtyřmi lety jinou zajímavou knížku, nazvala ji „Hana Podolská ve víru dějin“ a byl to právě tento titul, který jsem přečetla doslova jedním dechem. Zkrátka dobře mne pobavil,“ pochvaluje si Blanka Kováříková. A moc ráda na půvabné čtení upozorňuje.

Radek Strnad