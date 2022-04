A nyní o slíbených filmech více: Hlavní postava krátkého dokumentu Strejda Tomáš má upřímnou, srdečnou povahu. Pomůže, kde je jeho pomoc třeba. „Každá zkušenost, i ta špatná, je k něčemu dobrá“, říká na kameru Tomáš. Nyní pracuje v dětském domově na Severní Terase, zde našel smysl života. Za obětavou činnost má i vyznamenání – prestižní dobrovolnickou cenu Křesadlo. „Dokument jsem začala točit v roce 2009, až v roce 2022 jsem ho dokončila. Je to časosběrný materiál, má 16 minut,“ líčí učitelka ZŠ Alena Krejčová. A připomíná, že až dnes v pátek bude mít snímek premiéru.

Další film k projekci připravený na pátek má poetický název Fotografka lidských duší. Ten už je ale „zkušený“. Stejně jako Lenka Krejčová, o níž vypráví, posbíral řadu cen. Autorka o snímku říká: „Dokument je o mojí dceři Lence. Jako učitelka na ústecké základní škole dlouho nevěděla, že by mohla fotit. Až nahlédla do hledáčku fotoaparátu, svět tam najednou byl jiný a Lenka tomuto prostoru propadla. Dnes její fotografie uveřejňují odborné časopisy, má za ně řadu prestižních cen. „Spolupráce s mou dcerou byla skvělá. Přistupovala k dokumentu odpovědně, velký podíl na filmu má naše ústecká kamarádka básnířka Táňa Kindl Nováková. S Lenkou si před kamerou povídala o focení, proto je celá atmosféra dokumentu uvolněná, výpověď dcery nestylizovaná. Snímek má 16 minut,“ dodala úspěšná ústecká filmařka. A připomněla, že film „Fotografka lidských duší“ má Hlavní cenu na Rychnovské osmičky 2021, Hlavní cenou klání Vysokovský kohout 2021, Hlavní cenu Seniorfóra v Brně 2021, Hlavní cenu na rodinném videu v Praze 2021, l. cenu v Liptovském Mikuláši na Slovensku v kategorii rodinné video r. 2022 i 2. cenu Art filmu Brno 2021. „Film posílám na krajskou postupovou soutěž do Zruče nad Sázavou 29. dubna a 30. 4. 2022,“ připomněla ještě Alena Krejčová.

V Ústí - k radosti diváků – přitom po čase Alena Krejčová také obnovila prestižní letitý amatérský filmový festival Střekovská kamera. Bez její pomoci by bohužel, po smrti jeho zakladatelů, vynikajících filmařů, soutěž zanikla. Ale nyní dál existuje, jen kvůli covidu občas měnil termín. Letos se na další ročník Střekovské kamery 2022 lze těšit na podzim. Jubilejní 55. ročník se v Ústí odehraje 14. a 15. října.

Další novinkou páteční přehlídky bude snímek Papír nad zlato. Irena Štyrandová z Litoměřické dílny ručního papíru, výtvarnice z břehu Labe, vyrábí papír a umělecky ho zpracovává. Měla řadu výstav, představila se i v zahraničí. „Je obětavá, zkušenosti předává dál všem, kdo mají zájem o zajímavou výrobu ručního papíru a o jeho umělecké uchopení. „Paní Irena byla před kamerou vstřícná, ráda vyprávěla o umělecké činnosti i svojí rodině. Točit dokument s ní byla velká radost i inspirace, silný umělecký zážitek,“ říká o sedmnáctiminutovém dokumentu filmařka.

Šestiminutový Masopust v obci Brná je veselá reportáž. Alena Krejčová ji točila s přáteli i spolupracovníky na tři kamery. „Moje poděkování patří všem úžasným lidičkám v Brné,“ nešetří vděkem autorka. „Těším se v pátek odpoledne se zájemci o film na shledanou,“ je nadšená. Masopust jí získal 1. cenu na Krajském kole ČR 2017 i na Celostátní soutěži Videosalon, Stříbrnou medaili 2017.

Radek Strnad