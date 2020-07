I v letošním roce zatím zdárně vyvádí šest mláďat. Ta sice ještě neumí létat, ale budka už jim byla příliš těsná, a proto pobíhají po okolních římsách a hlasitě se dožadují potravy. Typické jsou i nevydařené první lety. Běžně se tak stává, že mládě skončí na zemi pod hnízdem, kam při prvním letu doplachtí. V muzejním atriu naštěstí poštolkám nic nehrozí, rodiče je dále krmí i na zemi a po pár dnech již zase zvládnou vyletět zpět do budky, kde ještě několik dalších týdnů budou trávit většinu nocí.

Takto nevydařený let v rušném prostředí města může ale skončit tragicky. Na frekventované silnici může mládě přejet auto, v parku může loveckou vášeň uspokojit kočka či volně pobíhající pes. Nebezpečí ale hrozí i od lidí s dobrým úmyslem. Pokud najdete ještě nelétající mládě poštolky, nejlepší je rozhlédnout se po okolí a pokusit se najít hnízdo. Často pak stačí dát malou poštolku na nějaké vyvýšené místo poblíž. Převážet jej do záchranné stanice by měla být vždy až krajní varianta.

