Postřeh Miroslava Vlacha

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Z dálky jsem ho nepoznal, černá rouška ladila s jeho bundou, klobouk zakrýval zbytek. Z doporučené dvoumetrové vzdálenosti se ozval smích. " Na nákup jsem vyšel včas, kolem deváté je tam poměrně prázdno, ale málem mne tam nepustili. Musel jsem se částečně odmaskovat, občanku ven nenosím. Táta měl husté dlouhé vlasy v šedesáti, máma vypadala vždycky o deset let mladší. Za všechno může koronavirus. U holiče jsem nebyl tři měsíce, vypadám jak Krakonoš po vichřici, tak nosím klobouk. Pokud by dnes někdo vypsal referendum na nejpotřebnější služby, hlasoval bych pro holiče a kadeřnictví. Manželka nechce ven ani na procházku, každé ráno před zrcadlem rozmlouvá s cizí ženskou, potřebuje obarvit a ostříhat. Sama to nesvede a šikovnou holku v rodině nemáme," svěřil se rouškovaný chlápek. Také už sleduji vládní kalendář, na vousy mám strojek, ale na hlavu si nevidím. Kšiltovku v tom vedru odmítám, klobouk mi nesluší, přilbu brankáře Čecha jsem na internetu nesehnal.