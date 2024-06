/FOTO/ V neděli 23. června proběhl v cyklokempu Loděnice v Brné Potlach Karla Poláčka k jeho 80. narozeninám. Akce byla ze začátku připravována tak, aby Karel o ní nevěděl. Zásluhou všech oslovených se to opravdu dlouho dařilo. Role produkční se chopila Karlova žena Eva. Nutno konstatovat, že každá kapela, kterou oslovila řekla jednoznačně: „Ano, my chceme Karlovi zahrát“. Nikdo neřešil honorář. Jen jsme byli schopni přispět na dopravu.

Lidé stojí. Karel Poláček a jeho žena Eva s dojetím poslouchají speciálně upravenou skladbu Život je jen náhoda. Slzy tekly. | Foto: se souhlasem Z. Kymličky

A musím konstatovat, že kapel se sešlo 11. Ostatní jsme museli odmítnout. Všichni si byli vědomi, že to není klasický festival, ale že na podium budou mít poměrně krátkou dobu na prezentaci. Od všech jsme žádali maximální kázeň . Jen tak jsme mohli vytvořit podmínky pro zvukaře Jirku Zámečníka, aby byl schopen zajistit kvalitní zvuk a minimální pauzy. Zpoždění jsme nakonec měli asi půl hodiny. A kdo hrál? Ústecká Náplava se chopila té nevděčné roli začínajícího souboru. Po ní přišel Prospekt – mimochodem stále se lepšící. Dále to byl Riding Hoppers s Radkem Stankem, Robertem Mouchou, Jirkou Jandáskem, Blackout, Dobré ráno blues band (proč ještě nehrál na ústeckém festivalu?), chomutovský Makovec, New Strangers (krásná vzpomínka na ing. Šosvalda), Petr Kocman a Monogram (jeden muzikant kvůli 30 minutám hraní jel až ze Zlína).

Tady došlo k zajímavé situaci. Učitel hry na kytaru Poláček a jeho žák Kocman stáli poprvé spolu na jevišti. Undergrass a jeho host Tomáš Linka. Mezi tím proběhl křest knížky Život v rytmu country, kterou o svém manželovi napsala Eva Poláčková a Pavel Mészáros. Ten také knížku vydat. Kmotry byli primátor města Petr Nedvědický, vnučka Karla Karolína, Petr Kocman, Jiří Zíma (kapelník Tučňáků) a Vítek Kopecký.

Po křtu zazpíval dvě krásné skladby vydavatel knížky Pavel Mészáros. Po té přišlo velké překvapení. Miloš Jíra s pěveckým sdružením Baby di Brná zazpívali písničku Život je jen náhoda se speciálně upraveným textem věnovaný oslavenci. A tady již mnoho diváků zamačkávalo slzy dojetí. Mezi nimi i Karel. A čím jsme končili? Všichni přítomní zpívali „když Sever válčil s Jihem. . . . „. Naplánováno bylo, že to bude zpívat na jevišti pouze Miloš Jíra. Nestalo se tak. Na jevišti zůstal Undergrass s Tomášem Linkou a přišel Karel Poláček a všichni si zazpívali Buráky.

Miloš Jíra po té přemýšlel zda on si zazpíval s Karlem a Tomášem a nebo oni si zazpívali s ním. Ujistili jsme ho, že oni s ním. Co říci na závěr? Vyšlo skvěle počasí, všichni účinkující, všichni diváci (mimochodem byli zde lidé z České Lípy, Děčína, Trutnova, Slaného, Liberce a možná bych mohl jmenovat i jiná města) přišli popřát skvělému muzikantovi, učiteli a člověku Karlu Poláčkovi. Atmosféra koncertu byla naprosto neopakovatelná. Dárků Karel dostal od svým kamarádů, příznivců mnoho a mnoho. Jako pořadatel bych rád poděkoval všem kdo se jakýmkoli způsobem na úspěchu akce podílel. Přejeme Karlovi pevné zdraví a splnění úkolu, který dostal při křtu. Za deset let pokřtíme společně druhý díl knížky. Karle, drž se!

Zdeněk Kymlička