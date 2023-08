/FOTO/ Původně jsem se chtěl ve čtvrtek 24. srpna podívat pouze na koupaliště, v tom vedru příjemná myšlenka na odpočinek při plánované vycházce do kopců. Byl jsem tam pouze jednou s kamarády, když se poblíž pořádal triatlon Mosazný muž. Vlakem za 14 korun, za patnáct minut jsem vystupoval. K přehradě to není daleko, vede tam pohodlný chodník, v v 9.00 tam byl ještě klid.

Povrly. | Foto: Miroslav Vlach

Pomalou chůzí jsem kráčel k vodní oáze a pozoroval okolí. Krásná radnice, proti ní vyhlášená pekárna, kousek dál Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Opravdu zajímavá stavba z roku 1936. Prý tam byla původně kaple (1808). Krásná vitrážová okna pochází z dílny Franze Tschörnera v České Kamenici. Lužecký potok hlídá ohromný dřevěný vodník, nejen místní mu tam nosí porcelánové hrnečky, aby dohlížel především na děti. Informační tabule oznamuje všem, že tam pod kopcem stávala kdysi kovárna. To už do mé procházky zasahuje bývalý učitel Kamil Němec.

„Dobře to tady znám. Chodil jsem tu do školy, to je ta krásná budova s letopočtem 1901 na fasádě. Skutečně tady byl klasický pohádkový kovář s ohromnou kovadlinou a věčně žhnoucí výhní. Rád jsem ho pozoroval, když obouval svalnaté koně. Čas se podepsal na starých objektech, majitel je chtěl strhnout. Hlas lidu je zachránil pro budoucí pokolení, všechno je to na té tabuli. Má tu být kavárna a cukrárna. Moc se na to těším," vysvětluje bělovlasý muž.

Snad všichni ho znají, učil tu hlavně češtinu. „To už bylo ale v nové škole, ta je trochu výš. Je tam i bazén," chlubí se řečník. „Zase tak starý nejsem (72), ale hodně lidí mě tu zná. Buď jsem je učil, nebo seděli se mnou ve sborovně. Koupaliště máme krásné, sportovci ocení posilovací stroje na stezce, zimní stadion a zelený požit na fotbalovém hřišti. Hodně se tu staví, některé domy bych zařadil do ekologického katalogu," tvrdil pan Kamil. Byl jako pochodující encyklopedie, určitě ho ještě navštívím. Došel jsem až k přehradě, vítaly mě divoké kachny, pár rybářů, maminky ukazovaly dětem ohromné kapry na hladině, skupinka cyklistů se těšila na studenou sprchu, pejskaři mířili do lesa.

Přímo u koupaliště ja zastávka zeleného autobusu. Jezdí jenom ve všední dny na trase Ústí - Povrly a zpět. Cena pro seniora stejná jako ve vlaku, za pár minut jsem byl u divadla. Procházka to byla příjemná, voda ledová, vypravěč k neutahání.

Miroslav Vlach