Legenda českého hip hopu kapela Prago Union loni vydala již své 8. řadové album, které nazvala „Příduhned…“, a to podle vtipné slovní hříčky svého zpěváka, básníka i lídra jménem Kato. Vyšlo rok a půl po předešlém albu „Made in Strašnice“, které vyneslo koncertně i studiově skvělé formaci nominaci na prestižní hudební Cenu Anděl. Song z nového alba ochutná tuto sobotu 11. března od 20.00 i ústecký Národní dům. Vstupné na koncert přijde na 350 korun.

Skupina Prago Union má hodně věrných fanoušků, pozvat tedy Kata a spol. nově i do Ústí byl skvělý nápad nového vedení našeho Nároďáku.

Své příznivce Kato a spol. láká svěží novinka hned 20ti kousky, tato cifra přitom věrně odráží počet let, po něž už kapela spolehlivě i věrohodně a nápaditě Česko baví. Oslavy jejího výročí vzniku vyvrcholily už loni na podzim na výročním turné, které nyní pokračuje naštěstí i Boudík. Přijďte si na ně do Nároďáku zatančit!

Deska „Příduhned…“ vznikla v novém studiu, kam Kato přesídlil z maringotky. Novinka srší novou energií, radostí ze života.

„Vstoupil jsem zase do nového šťastného období. Potkal jsem osobu, díky níž vznikly hned dvě nové písně, těch osmnáct dalších šlo skoro samo,“ chlubí se akční Kato. Její vydání předznamenal temný singl „Marná“, když vypráví o nesmyslných válkách s drogami. A Kato tak dobře ví, o čem mluví i zpívá.

„Tohle je téma, který jsem chtěl dlouho využít, a teď už jsem to konečně udělal. Nemyslím si ale, že je to největší hit alba. Jako první singl jsem ho do světa poslal, protože jsem chtěl, aby to téma dostalo větší prostor, aby prostě nezapadlo. I tak doufám, že z alba nezapadne vůbec nic,“ je logicky „Český hiphopový Bůh Kato“ plný naděje.

Vedle Prago Union se ovšem na albu představují i další osobnosti středoevropského hip hopu. Ptáte se, kdo? „Z rapperů je to Rest, který má u nás velkou fanouškovskou základnu. Pomohl a prosadil se ale také Prezident Lourajder pocházející ze Slovenska, ale taky Johny Boss. Má skvělý hlas, navíc je to dobrý pařmen. Ti tři dodali vždy dvě, tři své sloky… A vtipný je, že písničky, které jakoby „smrdí drogami“, jsou tu tři, kde jsou hosté, ale většina hostů s nimi nemá ale vůbec nic společného,“ popisuje Kato. A připomněl také věc pro něj zcela logickou:

„Novinka Prago Union „Příduhned…“ je krom klasického CD nosiče dostupné už i na všech digitálních platformách. Hudební společnost Warner Music, která nás už od začátku vydává, prostě dost dobře ví, co a jak má dělat,“ je si jist Kato, lídr i městshý pouliční básník Prago Union.

Lístek na sobotní koncert přijde na 350 korun. Vstupenky je možné zakoupit online a na pokladně Domu kultury Ústí nad Labem.

