„Tohle je prozatím pouze moje hračka. Je to americký model, který je používán pro vyhlídkové lety. Pro kluka mám v autě papírového draka, ale není vítr, tak jsem dostal šanci. Na žádné závody se nechystám, jenom zkouším, co to všechno umí, jsem nováček, amatér. Letadlo je na baterie, ve vzduchu vydrží 6 -10 minut, maximální rychlost jsem ještě nezkoušel, ale je to fofr. Výkon motoru mohu ze země ovládat, stejně jako klapky. Hlas mne upozorňuje na rezervu baterie, letadlo dovede ve vzduchu celé sestavy, výrobce uvádí dolet do viditelnosti modelu. Přistání na rovné ploše, třeba na louce. Dokonce mám k tomu i plováky, na Miladě je vyzkouším,“ říká Honza a vyměňuje další baterii.