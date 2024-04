Běžecká sezona začala, v Praze se 6. dubna sešlo na trati dlouhé 21.2 km 15500 běžců ze 115 zemí. Mezi muži vyhrál úřadující mistr světa na této trati Sabastian Sawe (Keňa) v čase 58:24. nejrychlejším českých závodníkem byl Patrik Vebr (1:06:05). Běželo se historickým jádrem hlavního města, určitě to byla paráda. Startovní číslo obléklo i několik amatérských běžců z Ústí nad Labem, mezi kterými byl šestapadesátiletý Dušan Oslej.

Dušan Oslej. | Foto: Miroslav Vlach

Předpokládám, že to nebyl váš první půlmaraton, běžel jste také v Ústí?

Celý život jsem sportoval, házená, basketbal, floorbal. Pravidelně běhat jsem začal před osmi roky. Nečekejte rekordy, já si to hlavně užívám. Samozřejmě, náš půlmaraton jsem zaběhl třikrát, ale v Praze jsem byl poprvé. Musím uznat, byla to šichta. Spousta lidí na startu, do toho zvědavci, hrozné teplo, doprovodný program, únava. Někde jsem se dočetl, že 113 lidí potřebovalo lékařskou pomoc. Záchranáře jsem viděl v akci několikrát. Nevím, kolik tam bylo běžců z Ústí, já jich znal sedm. Mým největším fandou byla manželka.

Viděl jste na vlastní oči nějaké světové běžce?

Ne, vůbec nevím, kdo ten šílený dav odstartoval. Samozřejmě čelo závodu honí čas, tam se skutečně závodí, zbytek chce hlavně doběhnout. Podle dosažených časů se určovaly jednotlivé vlny. Pro představu uvádím vlastní zkušenost. Ze stanoviště označené písmenem "K" jsem se dostal na úroveň startu po dvaceti minutách. Člověk musel stále dávat pozor, aby neuklouzl, nebo nezakopl na kostkách.

Běželo se starou Prahou, bylo tam hodně lidí podél trati?

Dost. Hlavně cizinci si to užívali, všechno fotili, pokřikovali na nás, mávali. V Ústí se běží dvakrát přes starý most, v Praze jsme pětkrát překonali Vltavu. Atmosféra byla fantastická.

Někdo pojídá během závodu sušené ovoce, někdo si doma míchá záhadné nápoje. Co používáte vy?Mě vyhovují pomeranče, banány nemusím, moc nepiji, spíše si polévám hlavu. Občerstvovaček tam bylo dost, křeče nemívám, ale musím si trochu dávat pozor na koleno. Teď mě napadlo, že jsem měl v životě štěstí. Nikdy jsem neměl nic zlomeného.

Pamětní medaile je moc pěkná, byl jste tam na vyhlášení výsledků?

Ne, doběhl jsem hodinu a půl po vítězovi, závěr byl hektický, všichni spěchali domů. Výsledky znám z internetu.

Jaký máte sportovní plán na letošní rok, nezkusíte maraton, běží se už 5. května zase v Praze?

To určitě ne, maraton bych nedal, Ústecký půlmaraton ale poběžím. Před lety jsem založil sportovní spolek Už tam budeeem, pořádám několik závodů na Miladě, nejbližší bude 15. května. Přijďte se podívat! Hodně mě baví terénní závody Spartan. Vytrvalostní běh v bahně, s pytlem na zádech, šplh na laně, zdolávání překážek, pohyb pod ostnatým drátem, brod. Takový dobrovolný očistec, který ještě musíte zaplatit. Půlmaratonů jsem absolvoval sedm, Spartanů kolem padesátky.

Miroslav Vlach

