Před rokem veselý Masopust, letos kostel, zámek a kaple v Libouchci

Čtenář reportér





Věřím, že by všichni raději obdivovali v novinách nezbedný rej masek v Zubrnicích, ale paní Koronakrize nesnáší smích, taneční krok a čerstvou zabijačku. Člověk potřebuje pohyb na zdravém vzduchu, běžky jsem pověsil na hřebík před rokem, boby zabrali vnuci, na mne zbyla pěší turistika. Mně to nevadí! V neděli 14. února jsem zamířil do Libouchce, historických památek je tam dost. Místní zámek, kostel a lesní kapli jsem fotil v létě, dokumentaci ve sněhových závějích ještě nemám.

Před rokem veselý Masopust, letos kostel, zámek a kaple v Libouchci. | Foto: Miroslav Vlach