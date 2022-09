Z Klíše do Střížovic to není daleko, ráno v lese potkáte pouze několik pejskařů. Pokud budete mít štěstí jako já, doprovodí vás k replice staré studny několik divočáků, krásné srnky a usměvaví sběrači šípků. Zlatavé sluneční paprsky mezi stromy okouzlí každého, musel jsem se zastavit a zhluboka se nadýchnout. Vůbec mi nevadilo, že bedly zmizely a levé koleno podezřele skřípalo. Byla to nádhera! Pořídil jsem pár záběrů, jak se modré nebe pere s mlhovinou a vystoupal pomalu na kopec nad Všebořicemi. Malá vesnička z dálky vypadala opravdu pohádkově. Možná, že někoho zarmoutím, ale vjezd na parkoviště na horizontu je zablokován. Často jsem tam viděl odstavená vozidla pejskařů, modelářů a běžců.