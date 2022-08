Až do roku 1897 chodily předlické děti do školy v Trmicích. Když se v roce 1895 ukázalo nutné rozšířit trmickou školu, měly na tuto novostavbu přispět i Předlice, ačkoli už dříve platily pro školu v Trmicích 9 000 zlatých. Tehdejší předlický starosta Eduard Ritschel na zasedání obecního výboru 31. října 1895 žádal odtržení od trmické školy a zřízení vlastní školy. Už 20. ledna 1896 bylo usneseno nechat zhotovit plány pro stavbu školy. Krátce nato koupila obec parcelu za 7 859 zlatých a 25 krejcarů, poté, co od ústecké spořitelny získala nutnou půjčku 8 000 zlatých. Na zasedání obecního zastupitelstva byla dne 16. března stavba zadána.