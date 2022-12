Přední český operní pěvec Adam Plachetka má v Severočeském divadle koncert

Adama Plachetku, rodáka z Prahy, také na světových operních scénách úspěšného českého operního pěvce, zve do Severočeského divadla Agentura For Zdeňka Kymličky. Přední český operní basbarytonista se záběrem také do barytonového oboru v Ústí nad Labem vystoupí ve čtvrtek od 19 hodin.

Přední český operní pěvec Adam Plachetka má v Severočeském divadle v Ústí nad Labem koncert. | Foto: Archiv

Plachetka absolvoval Pražskou konzervatoř u profesora Luďka Löbela a pražskou HAMU. Je laureát více klání, mj. Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. V únoru 2005 se objevil poprvé na komorní scéně Národního divadle, jako baryton ve čtyřnotové opeře Toma Johnsona. V létě ztvárnil roli Polyphema v Händelově opeře Acis a Galatea na Hudebním festivalu Znojmo. V sezoně 2005/2006 debutoval ve Státní opeře Praha jako Don Basilio v Lazebníku sevillském a v Národním divadle jako Mícha v Prodané nevěstě. Do Státní opery se pak vrátil jako Papageno v Mozartově Kouzelné flétně. V létě se na Znojemském hudebním festivalu poprvé převtělil do hlavní role v Mozartově opeře Don Giovanni. V květnu 2007 se představil v jihokorejském hlavním městě Soulu jako Argante v opeře Georga Friedricha Händela Rinaldo. V létě debutoval na Salcburském festivalu jako Pompeo opeře Benvenuto Cellini. Dál už pokračovaly jeho četné zahraniční i domácí úspěchy až po nedávné vydání zajímavého i důležitého alba Molieri. A které také částečně ovlivní ústecký adventní koncert Adama Plachetky, na kterém ho doprovodí renomovaný klavírista David Švec. Zdroj: Youtube Sezonu 2007/2008 zahájil v Národním divadle v Praze poprvé v hlavní roli ve Figarově svatbě. Na jaře pak vystoupil v Japonsku jako Antonio v inscenaci téže opery a v Jižní Koreji jako Ping v Pucciniho Turandot, kde režíroval Pier-Luigi Pizzi. S orchestrem Národního divadla a Jiřím Bělohlávkem jako dirigentem natočil k 90. výročí československé státnosti jednu z prvních oficiálních vokálních verzí české státní hymny Kde domov můj. Sezonu končil opět v Salcburku jako Hajný ve v Rusalce pod taktovkou Franze Welsera-Mösta. Na podzim 2008 se poprvé objevil jako Don Giovanni v Národním divadle v Praze. Na jaře 2009 debutoval v Bavorské státní opeře v Mnichověv roli Silvana v Cavalliho opeře La Calisto. V Národním divadle v Praze pak nastudoval nové inscenace Rinalda a Rusalky. V červnu vystoupil na závěrečném koncertě Pražského jara v Te Deum Antonína Dvořáka. V létě se vrátil na Salcburský festival jako Antonio ve Figarově svatbě pod taktovkou Daniela Hardinga. V sezoně 2009/2010 vystoupil při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. Ve Španělském sále Pražského hradu s Českou filharmonií, Jakubem Hrůšou a Kateřinou Kněžíkovou ve Dvořákově Te Deum. V Národním divadle v Praze nastudoval roli Guglielma v Mozartově opeře Così fan tutte. Na jaře debutoval v Opéra de Nice jako Hajný a Lovec v Rusalce. Na Pražském jaru vystoupil poprvé s písňovým programem a v létě ztvárnil Masetta v Donu Giovannim v Salcburku s Yannickem Nézet-Séguinem jako dirigentem. Od sezony 2010/2011 je sólistou Vídeňské státní opery, kde debutoval jako Schaunard v Pucciniho Bohémě pod taktovkou Franze Welser-Mösta. V první sezóně tam mimo jiné vystoupil jako Don Basilio v Lazebníku sevillském, Melisso v Händelově Alcině či Masetto. Kromě toho debutoval v Královské opeře de la Monnaie v Bruselu jako Nardo v Mozartově opeře Zahradnice z lásky a do Salcburku se vrátil jako Masetto a Antonio. Sezonu 2011/2012 zahájil ve Vídni záskokem v roli Dona Giovanniho, který ho postavil do centra zájmu médií. Ve Vídni pak v průběhu sezóny vystoupil mimo jiné ještě jako Dulcamara v Donizettiho Nápoji lásky, Figaro, Guglielmo a Publio v La clemenza di Tito Wolfganga Amadea Mozarta. Zůstává tak jediným ve zmapované historii Vídeňské státní opery, kdo ztvárnil v jedné sezóně Dona Giovanniho, Figara a Guglielma – stěžejní role trilogie DaPonteho oper. Kromě toho debutoval v Královské opeře Covent Garden v Londýně jako Masetto a v Opéra Commedie v Montpellieru jako hrabě Almaviva ve Figarově svatbě. Na festivalu v Baden Badenu pořídil pro Deutsche Grammophon nahrávku opery Così fan tutte pod vedením Yannicka Nézet-Séguina. Pro Supraphon točil v létě CD Händel Oratorio Arias s Romanem Válkem a Czech Ensemble Baroque… V sezoně 2012/2013 vystoupil jako Guglielmo v koncertním provedení opery Così fan tutte se Skotským komorním orchestrem pod taktovkou Robina Ticciatiho…Více už najdete o Adamu Plachetkovi na českém interetu na Wikipedii. Řada představení za covidovou éru bohužel byla rušená právě kvůli pandemii koronaviru v roce 2020. Ve středu 3. června 2020 vystoupil na posledním rozloučení se zpěvačkou Evou Pilarovou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově. Soukromý život: V roce 2012 se Adam Plachetka oženil s českou sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou. Společně mají dvě dcery, prvorozenou Adélu a druhorozenou Barbor. A nyní více o aktuálním albu Adama Plachetky, ze kterého některé skladby zazní i v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Basbarytonista Adam Plachetka uvádí album Molieri, program operních árií od Mozarta a Salieriho ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque pod taktovkou dirigenta Romana Válka. Díky fiktivním dílům jako je film Amadeus, je Antonio Salieri často v roli obětního beránka jako muž, který údajně způsobil Mozartovu předčasnou smrt díky profesionální závisti. Navzdory tomu, že to zjevně není pravda, Salieriho popularita trpěla tímto populárním mýtem a většina jeho oper se propadla zapomenutí. Molieri spojuje oba skladatele a zaměřuje se na basové 8 barytonové árie z jejich operních buff (= žánr komické opery). Slavné árie z Mozartových oper Da Ponte zazní v úplně jiném světle, když se spárují s úryvky ze Salieriho Falstaffa, Axur, La grotto di Trofonio a La scuola de’ gelosi. Je také jasné, proč si to Salieri užíval úspěch a také proč s ním velcí skladatelé jako Beethoven, Schubert a Liszt chtěli studovat. Vzhledem k významu Prahy pro úspěch Mozartovy opery, tato hudba padne Czech Ensemble Baroque jako ulitá, a Adam Plachetka oplývá optimální kombinací hlasové síly a hbitosti ke zpěvu těchto „buffa“ rolí. „Vážení přátelé vídeňského klasicismu! Hudba, kterou najdete na tomto albu, je mému srdci blízká, je mi velmi drahá,“ říká Adam Plachetka. „Doufám, i přeji si, aby CD posluchačům přinášelo tolik potěšení, jako nám v těžkém období,“ dodává. Radek Strnad