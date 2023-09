/FOTO/ Přednosta Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., prof. MUDr. Martin Sameš, Csc., byl pozván na Brigham Cerebrovascular and Skull Base Symposium na půdě Harvard University v Bostonu.

Přednosta ústecké neurochirurgie Martin Sameš přednášel na Harvard University. | Foto: se souhlasem Krajské zdravotní

Sympozium bylo pořádáno jako 6th Brigham and Womens´s Neurosurgical Department Symposium ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí Světové neurochirurgické federace WFNS (World Federation of Neurosurgical Societies). Na kongresu vystoupilo 70 zvaných neurochirurgů ze všech kontinentů, zvláštností kongresu bylo, že přednášeli pouze zvaní řečníci, přihlásit abstrakt přednášky nebylo možné.

Krušné hory a houby. Koše plné křemenáčů vám vyrazí dech. Víme, kde rostou

„Přednášky na jedné z nejúspěšnějších univerzit si opravdu velmi vážím, je to úspěch celé naší země. Na toto prestižní sympozium jsme byli pozváni do sekce Challenges and Opportunities, abychom vysvětlili podstatu úspěchu cévního a iktového programu v České republice. Jsem velmi rád, že ve světě již je známa propracovaná síť národního iktového programu. Projekt léčby mrtvic Ministerstva zdravotnictví ČR byl zahájen v roce 2010 a za třináct let existence dosáhla ČR neuvěřitelných úspěchů v léčbě cévních onemocnění. V počtu operací krčních tepen a v počtu mechanických trombektomií 200 na 1 milion obyvatel za rok patří naše země k těm nejlepším na světě,“ uvedl profesor Sameš, který druhým rokem pracuje jako reprezentant Střední Evropy v Cerebrovaskulární sekci Světové federace WFNS, která mu cestu k vystoupení na Harvardově univerzitě otevřela.

FOTO: Ústecké Ňunince se ve Francii daří dobře, Ferda brzo oslaví 54 let

Součástí zámořské cesty prof. MUDr. Martina Sameše, CSc., a doc. MUDr. Aleše Hejčla, Ph.D., byla též aktivní účast na anuálním kongresu americké společnosti CNS (Congress of Neurological Surgeons) ve Washingtonu. Docent Hejčl tam přednesl sdělení týkající se operací karotických tepen a monitorace pomocí infračerveného záření. (kz)

Zdroj: Deník/ Adéla Stejskalová