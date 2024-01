Ve středu 24. ledna Ústavní soud v Brně rozhodl, zamítl návrh opozice, seniorům se nic vracet nebude. Taková je realita! Ve stejný den ústecká organizace Svazu tělesně postižených v České republice z.s. jednala o novém vedení. Po devatenácti letech končí ve funkci předsedkyně Milena Černá. Novou předsedkyní je Jarmila Pernerová.

Oficiálně se tak stalo v bývalé restauraci Domu kultury na okresním shromáždění delegátů a členů OkO. Odstupující předsedkyni poděkoval náměstek primátora Ústí nad Labem Tomáš Vlach a předsedkyně ústecké Rady seniorů Květoslava Čelišová. Protože měla svátek, vtipný dárek dostala i od Deníku.

"Během posledních dvou let jsem několikrát naznačovala, že jsem už unavená a ráda bych funkci předala někomu mladšímu. Jako předsedkyně okresního svazu tělesně postižených jsem pracovala devatenáct let, během této doby jsem poznala desítky, možná stovky krásných lidí, někteří už tu nejsou. Kdyby jste se mě zeptal, jaká akce se nám obzvláště povedla, odpověděla bych, že nevím. Zásadní byla pohoda, radost z poznávání nových lidí a měst, čistá příroda. Ráda jsem jezdila do Františkových Lázní, jak se říká, tam znám každý kámen. Dobře bylo na Slovenku i na Moravě. Na seznamu má moje nástupkyně 491 lidí, průměrný věk osmdesát let, mužů je 78, žen 413. Všichni stárneme, ale to neznamená, že budeme sedět doma," s úsměvem konstatovala Milena Černá.

"Přicházím ze střekovské organizace, v loňském roce mne kontaktovala Milena Černá na akci v Dubicích, jako hospodářku jsem si vybrala Alenu Müllerovou, kterou dobře znám. Chtěla bych členům nabídnout nové akce, víc spolupracovat se starosty, oslovit sponzory. V sobotu 27. ledna hrajeme bowling na Klíši, 4. února jedeme do Prahy na muzikál Trója. Další program bude upřesněn," tvrdila nová předsedkyně Pernerová. Držíme palce! Odcházející předsedkyně dostala krásné květiny a ta nová dlouhé usnesení.

Miroslav Vlach