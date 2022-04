Milena Černá přivítala hosty a po několika minutách veřejně oznámila plánovaný konec ve funkci předsedkyně okresní organizace. „Před dvanácti roky jsem souhlasila, tenkrát jsem měla po těžké operaci páteře a hlavu úplnou nápadů. Každý rok minimálně dvanáct akcí. Výlety, besedy, rekondice, lázně, společné dovolené, sportovní a společenské hry, porady, žádosti, plánování. Poznala jsem spoustu skvělých lidí, jejich smích mne léčil. Plnila jsem ráda cizí sny. Tohle je vážně má poslední sezona, budu ráda, když ten pomyslný štafetový kolík převezme někdo mladší,“ vysvětlovala dáma před objektivem a po chvilce pokračovala ve zpovědi. „Úžasné byly třeba seniorské olympijské hry, letos v Dubicích to bude už pětatřicátý ročník. Na Klíši jsme hráli bowling, obdivovali krásy vlasti, cvičili paměť u deskových her. Máme rádi divadlo, film, tanec. Průměrný věk jsem nikdy nepočítala, ale vím, že život je fajn i po sedmdesátce," prohlásila tiše a vydala se na parket.

Právě skončila další taneční série, bubeník Miloš Jíra odložil mikrofon, u baru bylo živo. Někdo se těšil na Velikonoce, jiný na vyhřátou zahradu, zvláštní poznámkou přispěly do diskuse dvě ženy u prvního stolu. „Už několik let chodíme společně na jeden malý hřbitov. Je to vlastně taková naše úchylka. Čistíme tam staré opuštěné hroby,“ prozradila paní Kateřina. „Bylo nám líto, že se o ně nikdo nestará,“ doplnila paní Regina.

Kolem páté odpoledne došlo na tombolu. Kdo si odnesl ten krásný dort s růží neprozradím, ale solidní pivní zásobu vyhrála žena.

Miroslav Vlach