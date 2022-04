Film USA (2022) v distribuci CinemArt v režii Roberta Eggerse má 136 minut, je v původním znění s titulky a nepřístupný pro děti do 15ti let. Veřejný sál Hraničář ho ve čtvrtek 14. dubna dá od 20 hodin.

Zdroj: Youtube

A jak ji vidí díváci? Kupodivu, ne až tak brutální krvavá vikingská řežba, jak jsem před zhlédnutím čekal. Zato s výrazně větším spádem a i mnohem dějovější, než je u Eggerse zvykem. Seveřan má solidně vykreslené postavy, vynikající zvukovou stránku doplněnou o parádní soundtrack, a tak nějak podle očekávání úchvatnou kameru. Celou dobu máte navíc pocit, že sledujete příběh o pomstě s jasnou a bravurně odvedenou vizí, což v mainstreamu rozhodně není zvykem. Po Batmanovi je to další důkaz, že to jde. Tak snad to i zde skončí komerčním úspěchem. 8/10 Původně byl do filmu obsazen i Bill Skarsgård, kvůli odsunutí natáčení následkem pandemie se musel role zřeknout. Film se měl začít točit v březnu 2020, kvůli koronaviru bylo natáčení odloženo. Nicole Kidman a Alexander Skarsgård hráli role manželů a manželky už v seriálu Sedmilhářky (2017).

Jamie Graham z britského Total Filmu po jedné z prvních projekcí na Twitteru psal: „Nechápu, jak Robert Eggers přiměl studio, aby mu dalo 90 milionů dolarů na natočení tak odvážného a šíleného filmu. Psychologický, fantasmagorický vikinský epos s kulisami, které vás dostanou. Tak se dělá autorský filmový trhák.”

Podobný názor sdílí i Matt Neglia z Next Best Picture, když dodává: „Seveřan je přesně takový, jaký byste čekali od filmu o pomstě Vikingů za 90 milionů dolarů v režii Roberta Eggerse. Brutální i oslnivý, s obrovským citem pro detail. Příběh je na začátku docela přímočarý a pomalý, i tak jsem žasl nad jeho velkolepostí. Alexander Skarsgård je naprosto fenomenální.”

„Už léta jsem velkým fanouškem Roberta Eggerse, ale Seveřan je vážně jeho mistrovské dílo,” líčí na na sociální síti Heather Wixson z Daily Dead News. „Brutální, nebojácný i odvážný filmový epos, jaký už moc často nevidíme. Je to divoké a ohromující umělecké dílo a Alexander Skarsgård tomu vládne.”

Eric Eisenberg z portálu CinemaBlend označil Seveřana za velkolepý film a Eggersův nejpřístupnější snímek, přičemž odkázal na jeho předchozí díla Čarodějnice a Maják. Dodal ještě: „Je to strhující příběh o pomstě, který vás drží pod krkem, a vizuálně je zcela ohromující. Přinutil mě několikrát zašeptat “no do pr**le.” Seveřan je zatím nejlepší film Roberta Eggerse. Ohromující kamera vytváří scénu pro dokonalé spojení nadpozemské severské mytologie s brutální realitou vikinské historie. Krvežíznivé. Silné. Duchovní. Je velkolepou a epickou ságou bez hranic,” rozplývala se pak i autorka z Collideru. Vikingský thriller Seveřan vstupuje do českých kin 14. dubna, do amerických až 22. dubna.

Radek Strnad