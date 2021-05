Mezinárodní konsorcium výzkumných institucí, vysokých škol a průmyslových podniků ze tří zemí EU (Švédsko, Francie, ČR), zahrnující i Fakultu životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, získalo finanční podporu projektu zaměřeného na zelené ultrafiltrační technologie pro čištění vody.

Prestižní grant výzvy ERA-NET cofund AquaticPollutants 2020 „Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources“ se podařilo získat mezinárodnímu týmu za účasti ústecké Fakulty životního prostředí (FŽP UJEP). Dotyčný projekt s názvem Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody - „GreenWaterTech“ musel v grantové soutěži prokázat skutečně ostré lokty.