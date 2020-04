Představení Jak běžet do kopce a Bláznovy zápisky se uskuteční v náhradních termínech. Na vině je vládou vyhlášený nouzový stav v souvisloti s šířením koronaviru.

Jana Paulová a Pavel Zedníček | Foto: Archiv Divadla na Šantovce

Vážení přátelé, věřím, že jste všichni v pořádku. Omlouvám se, že jsem dosud neoznámil náhradní termíny představeních. Není to jednoduché. Nikdo nevíme do kdy bude tato situace trvat a tak nevíme, od kterého data můžeme brát náhradní termíny, abychom nemuseli opět překládat. V současné době jsme se dohodli s hercem Přeučilem na náhradním termínu uvedení hry „Bláznovy zápisky“. Představení se odehraje ve středu 23. září 2020. A prosím jedna důležitá informace. Představení se odehraje v Národním domě. To znamená, že číslování křesel a řad nebude platit. Bohužel během září, října a listopadu jsme nenašli termín, který by vyhovoval mistru Přeučilovi a byl volný divadelní sál v kultráku. Samozřejmě vaše vstupenky zůstávají v platnosti. V náhradním termímu se uskuteční i představení Jak běžet do kopce. Dohodl jsem se s manažerkou herčky Paulové na termínu 8. září 2020. Vaše vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti. Přeji vám všem ať toto období šťastně překonáme.