Stěžejním projektem Post Bellum se stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků i různých archiválií z období totalit 20. století. Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných příběhů pamětníků i jako internetový archiv a je přístupná široké veřejnosti.

Post Bellum přitom smysluplný projekt Příběhy našich sousedů vymyslela a uvedla v život napříč celou Českou republikou. A nyní jej po Česku uvádí spolu s řadou různých škol a s podporou místních organizátorů. Příběhy našich sousedů je díky tomu vzdělávací projekt Post Bellum pro žáky 8. i 9. tříd základních škol i tercií a kvart víceletých gymnázií. Mají vždy za úkol vyzpovídat konkrétního pamětníka, který může veřejnosti dost zajímavého říci, natočit tak jeho poutavé, v mnoha případech zatím nikde nezveřejněné vzpomínky, digitalizovat jeho fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní či psanou reportáž nebo dokument a prezentovat jej široké veřejnosti právě v rámci projektu Příběhy našich sousedů.

Organizátoři aktuální prezentace projektu v Ústeckém muzeu na svém Facebooku píší: „Už 3. května vyvrcholí projekt Příběhy našich sousedů na Teplicku a Ústecku. Přijďte se podívat na to, jak si zdejší žáci poradili s rolí dokumentaristy a přípravou audioreportáže, videoreportáže či animace. Představí vám zde nejen své zajímavé projekty, ale hlavně pamětníky, jejichž životy během půlroční práce mapovali. Dorazte si je vyslechnout a podpořit je. Těšíme se na vás!“

Aby projekt přilákal i širší veřejnost, je dobré zveřejnit i jeho program a upozornit tak potenciální návštěvníky, co je v Muzeum města Ústí nad Labem čeká. Koho zde prostřednictvím filmů či v dokumentech řady ústeckých či teplických žáků i studentů potkají. Zde jsou jména těchto zajímavých, pozornosti hodných lidí i to, odkud v okresech Ústí nad Labem a Teplice pocházejí, kde pracovali či působili. Kde je tedy lze zastihnout, či kde je zastihli řešitelé zajímavého úkolu od Post Bellum. Strategickými partnery i spolutvůrci Paměti národa jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas.

Žáky ZŠ oslovení pamětníci z Ústí či z Teplic, kteří by na ukončení projektu neziskové organizace Post Bellum měli osobně přijít. Někteří to Ústeckému deníku slíbili, většina se do Muzea města Ústí těší:

Senior Hanuš Adamec, rodák z Ústí. Oslovili ho žáci ZŠ Mírová na z ústeckého sídliště Severní Terasa

Robert Appel rodák z Teplic (1964); oslovili ho žáci ZŠ Bílá cesta v teplické ulici Verdunská.

Seniorka Nina Burláková z Ústí byla oslovena žáky ZŠ Rabasova z ústeckého sídliště Dobětice

Hudebník Milan „Fred“ Pištěk, oslovili ho žáci FZŠ České mládeže z ústecké čtvrti Klíše

Serguei Nikitine z Teplicka byl osloven žáky ZŠ Proboštov a jejich pedagogy

Jan Jíra z Ústecka, osloven byl a jeho pestrý život pro Post Bellum dokumentovali žáci ZŠ Neštěmice

Jaroslav Jochec z Teplicka, oslovili ho žáci ZŠ Novosedlice

Senior a bývalý starosta Chabařovic Jiří Záhořík z Ústecka, jeho život dokumentovali žáci ZŠ Chlumec.



A právě Hanuš Adamec, věkově úctyhodný nadšenec z Ústí nad Labem - Trmic, bojovník za vše dobré, co se v Ústí děje, roky nadšeně spolupracujíce nejen s médii, vedle místních novin i těch zahraničních, s místním rozhlasem i časopisy, roky až bojovně usiluje o obnovu, nebo alespoň proti zániku církevních památek, významných pomníků i zámků, také toho starého v Trmicích. Nezřídka jsou to stavby úzce spjaté s jeho dětstvím, mládím i pěknými vzpomínkami. S tímto mužem je Ústecký deník v kontaktu vlastně permanentně, byť už se loni přestěhoval do domova pro seniory v Orlické na Severní Terase.

„Na milé setkání se žáky i občany v Muzeu města Ústí v rámci projektu Příběhy našich sousedů si sice budu muset vzít taxi, ale budu se snažit nenechat si to ujít. Těším se na to, je to mimořádná událost pro Ústí i Teplice, velká radost pro mě i další oslovené,“ dodal pro Ústecký deník vždy nadšený senior.

Radek Strnad