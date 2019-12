Taky jste se báli nebo bojíte hadů a pavouků? Věřte nebo ne, ale i já jsem měl ten problém. Můj názor před zhruba třemi lety? Sklípkan a had domů nikdy. K tomuto koníčku a nyní už zároveň i práci mne přivedla přítelkyně.

Zjistil jsem, že ty obavy nejsou o strachu, ale o respektu z něčeho neznámého a něčeho, co nikdy nemůžu mít plně pod kontrolou. Po té době ten respekt mám samozřejmě pořád a vždy ho mít budu, ale jsem už schopný vzít si menší hady na ruku. Nebavím se o třímetrovém Tornádovi, kterého taky uvidíte, ale pořád je pro mě na něm něco nádherného.

Co jsem tím chtěl říct? Nejsme léčitelé strachu z těchto zvířat, nikdy jimi nebudeme a ani být nechceme. Naším cílem je vám ukázat život těchto zvířat i z jiného pohledu než který můžete získat v klasické zoo, kde je vidíte za sklem a u nich napsaných pár řádků. A pokud se nám podaří změnit názor byť jen u jednoho člověka, z "fuj had" nebo pavouk, na "wau úžasný barvy, způsob života" a podobně, bude to pro nás úspěch.

Samozřejmě tato přednáška není jen pro lidi, kteří mají respekt k těmto tvorům, ale i pro jejich milovníky a nemusíte se bát s sebou vzít své děti - budou tam čekat i ještěrky. Na všechny se budeme moc těšit. Místa k sezení jsou omezená, proto vás poprosíme o jejich rezervaci na facebook stránkách naší události "Oči do přírody". Věříme, že se Ústí nad Labem a třeba i okolí bude mít na co těšit.

Pokusíme se svět teraristiky přiblížit i lidem, kteří dřív do tohoto světa neprokoukli, ale i zkušenějším. Přednáška je určená nejen pro dospělé, ale i pro vaše ratolesti , aby poznaly nejen psy, kočky, rybičky a další zvířata, která se můžou doma běžně chovat. Vybrané druhy uvidíte na přednášce osobně. Pokud vás láká se o tomto světě něco dozvědět, tak určitě přijďte.

Tato akce vzniká za spolupráce Domu dětí a mládeže, Arachnopark Worldu, Dana Honzajka, Františka Šubíka a Kamily Floriančičové.¨

Jan Pleskot