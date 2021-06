„Do poslední chvíle jsme věřili, že se nám i v tomto roce podaří dohodnout s Pedagogickou fakultou UJEPu na pokračování spolupráce, bohužel musíme letos naše kolegy se školními dětmi zklamat,“ vysvětluje personální ředitelka Malfini Jana Kučerová. Pravidelnou spolupráci firmy a univerzity při zajištění prázdninové péče o potomky zaměstnanců obou subjektů letos přerušil koronavirus.

Přestože se vládní restrikce aktuálně rozvolňují, škola potřebuje primárně v průběhu prázdnin dohonit vše, co kvůli zákazům nestihla, a připravit se na možná nadcházející opaření, která by mohla znovu v podzimních měsících nastat. V duchu dané skutečnosti hledala firma také náhradní variantu, nicméně žádná z možností nevyhovovala potřebným požadavkům. Společnost Malfini věří, že přerušení bude jen dočasné a v následujících letech najede vše do zajetých kolejí.

Marie Logrová