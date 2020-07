Nejprve nás trápilo sucho, nenasytný kůrovec, přemnožení hraboši, lesní požáry, nakonec přišly přívalové deště a lokální záplavy.

Příroda je mocná čarodějka. | Foto: M. Vlach

Do toho zmatku nám tu přistál záhadný virus a pán tvorstva se chytil za hlavu. Něco je tu špatně. Možná, že nám chce matka příroda naznačit, že to už s tou chemii přeháníme, možná, že podzemní tajné atomové pokusy poškodily zemské jádro, možná, že otrávené oceány nechtějí dát trpět, možná, že těch družic nad námi je prostě moc. Celý svět je v pohybu, včera byla bolavá Asie, za týden může slzet Evropa. Člověk dostal lekci, snad se z ní poučí.

Ne, nejsem žádný vědec, důchod pobírám už několik let. Nad obsahem televizních zpráv kroutím hlavou, palcové titulky bulváru mě děsí. Chodím rád na zelené procházky, miluji kopce a široké výhledy, myslivců si vážím, pytláky a uživatele divokých skládek bych trestal přísněji.