O tom, že není radno zahrávat si s černou magií nelze pochybovat. Vždyť kdo s čím zachází, s tím také schází.Žil kdysi dávno v Maškovicích jeden bohatý sedlák jménem Henryk, který se vyznal v černé magii. A nebyla by to magie černá, kdyby ji ten muž nevyužíval ke kejklům zlým a škodlivým. Nejeden soused, který se Henrykovi znelíbil se dočkal nevysvětlitelného úhynu kravky, potlučené úrody ovoce, ač za celou sezónu nespadla ani kroupa. Lidé tušili, odkud vítr vane, ale nikdo si netroufl označit Henryka nahlas, aby příští zlo nepadlo na jeho hlavu.

Nepotrestané zlo však získává na síle a s jídlem roste chuť. Henrykovy kousky byly stále zlovolnější a nebezpečnější. Vystrašení sousedé už nevěděli kudy kam, a tak jednoho dne mladý syn místního kováře sebral odvahu a zabušil na Henrykova vrata. Když mu sedlák otevřel, mladý kovář se na něho zle podíval a spustil: „Přestaň se svým řáděním, Henryku, já se těch tvých kouzel nebojím. Jestli ode dneška v Maškovicích padne jediný kus zdravého dobytka, vrátím se a budeš toho litovat!“

close info Zdroj: Se souhlasem Muzea města Ústí n. L. zoom_in Prastarý strom z pověsti.

Té noci maškovičtí nezamhouřili oka. Kdo měl ruce a nohy, utíkal ke kovárně, která kolem druhé hodiny po půlnoci vzplála jasným plamenem. Všichni sousedé pomáhali hasit, až na Henryka, který stál opodál a se zlomyslným výrazem pozoroval dílo zkázy. Naštěstí nikdo z kovářovy rodiny při požáru nezahynul a je těžké říct, jestli tento poslední Henrykův kousek dodal kovářovu synovi odvahu, aby dokončil to, co Henrykovi slíbil.

Den nato, totiž přijel před Henrykův statek černý vůz tažený dvěma vraníky. Z kozlíku seskočil zakuklený muž a zabušil na Henrykova vrata. Když nikdo neotevíral, temný zakuklenec najednou zmizel a když se znovu objevil, táhl za sebou omráčeného Henryka. Sousedé vyděšeně sledovali, jak ho tajemný vozka strčil do vozu.

Pak vyskočil zpátky na kozlík a práskl do koní. Vůz začal divoce poskakovat přes pařezy a kameny směrem ke Svádovskému zámku.Je těžko říct, co se na zámku odehrálo. Jisté je jen to, že Henryka od té doby v kraji už nikdo nikdy nespatřil. Ale za temných nocí se na cestě od Maškovic ke Svádovu čas od času objeví černý vůz tažený dvěma vraníky. Není radno připlést se mu do cesty.

Maškovice (německy Maschkowitz) jsou zaniklá osada v okrese Ústí nad Labem. Nacházela se v Českém středohoří dva kilometry severozápadně od Roztok. Zanikla vysídlením po druhé světové válce. Vzhledem k tomu, že Maškovice se nacházely na opačném břehu Labe nežli Svádov, lze předpokládat, že vozka, který spřežení řídil, si s takovou drobností dokázal hravě poradit. O tom však už pověst nemluví.

