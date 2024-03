V pondělí odstartoval Světový týden mozku. Jde o mezinárodní akci, která seznamuje veřejnost s výzkumem lidského mozku, informuje o nových poznatcích, připomíná riziko neurologických onemocnění a upozorňuje veřejnost na důležitost prevence.

Počet možných spojení mezi neurony je větší, než počet atomů ve vesmíru. | Foto: Shutterstock

Mozek jeden z nejsložitější orgánů těla, u dospělého člověka váží 1200 až 1400 gramů. Mozek může za to, že si uvědomujeme si, co vidíme, slyšíme, cítíme, chutnáme a čeho se dotýkáme. Zajišťuje to, že jsme schopni se pohybovat, mluvit a rozumět. Pamatujeme si naučená fakta a prožité události. Sami usínáme a probouzíme se, uvědomujeme si sami sebe, prožíváme emoce, navazujeme vztahy, umíme milovat a nenávidět.

Bohužel někdy dojde k poruše a to, co bylo samozřejmostí, najednou není možné.

Popletou se geny, do mozku vstoupí toxiny (těžké kovy, alkohol, drogy..), napadnou ho viry nebo baktérie, vzbouří se imunitní systém, stane se nějaký úraz, vznikne mozková příhoda nebo se objeví nádor. Mozek onemocní a projevy mohou být různé: poruchy řeči, poruchy hybnosti končetin, poruchy zraku, poruchy vědomí, poruchy paměti, poruchy nálady, poruchy chování a další.

Ústí přispělo na údržbu běžeckých tratí u Adolfova, vypomůže i v Malečově

Pokud se objeví již zmíněné poruchy, je třeba navštívit lékaře - neurologa. V dnešní době zaznamenala léčba neurologických chorob velký pokrok. Centra pro léčbu cerebrovaskulárních poruch dokážou řešit mozkové mrtvice a zachránit život či odvrátit riziko invalidity u značného počtu nemocných. Biologická léčba migrenozní bolesti hlavy významně snižuje intenzitu a četnost záchvatů.

Nová léčiva na epilepsii přinesla kontrolu nad záchvaty a zlepšení kvality života. Pacienti s roztroušenou sklerózou dnes profitují z biologické léčby a často vykonávají své zaměstnání v plném rozsahu a žijí bez snížení kvality života. A tak bychom mohli pokračovat, v dnešní době mají neurologická onemocnění široké možnosti terapie a doufáme, že se brzy dočkáme i léčby Alzheimerovy choroby či amyotrofické laterální sklerózy. V případech, kdy není samotná medikamentózní terapie dostatečná, existuje široká škála neurochirurgických výkonů, které dokážou odstranit například nádory či cévní výdutě. Dalším odvětvím, které o mozek pečuje, je psychiatrie, zabývající se složitou rovnováhou neurotransmiterů v mozku a jejich ovlivněním pomocí léků, psychoterapie či novými metodami (například transkraniální magnetická stimulace).

A jak svůj mozek co nejlépe chránit?

Obecně je doporučovaný zdravý životní styl - udržení normálního hmotnosti (BMI), příjem dostatku zeleniny a ovoce a omezení živočišných bílkovin, navýšení potravin rostlinného původu a omega 3 mastných kyselin. Pohybová aktivita je doporučována alespoň 3 hodiny týdně, v různé intenzitě. Velmi vhodný je kognitivní trénink: učit se nové věci a trénovat ty staré. Pro starší generaci je klíčové udržovat dostatečně sociální kontakty a provozovat koníčky. Samozřejmostí by mělo být nepít alkohol, nekouřit a neužívat drogy a předcházet úrazům hlavy - např. používáním ochranných helem.

MUDr. Radka Vojíková, Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Ústecká univerzita mezi samopaly. Studentský život prošel po střelbě obměnou