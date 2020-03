Koronavirus zavírá kulturní a sportovní střediska, sluníčko přesto láká ven. V sobotu 14. března zahrádkáři navlékli rukavice, pejskaři předvedli jarní oblečení svých miláčků, v Habrovicích se objevili rybáři bez prutů, golfovým areálem projeli cyklisté, dokumentaristé hledali optimální světlo v rákosí, kde nebyly jen bílé labutě.

Procházka k Habráku | Foto: Miroslav Vlach

Další procházkový okruh je dlouhý cca 8 km, žádný kopec, hezké výhledy. Auto můžete nechat opět u Kauflandu ve Všebořicích, nebo tam přijet autobusem č. 11. První záběr je od hasičů a procházkové tempo pokračuje směrem do Skorotic. Odbočka vlevo mezi ploty vede rovnou k rybníku v Habrovicích. Do roku 2008 to bylo veřejné koupaliště, dnes se tam staví rodinné domky, větší skupinka lidí se tam objeví pouze na podzim, když je ohlášen výlov.