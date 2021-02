Koronavirus nám pěkně zkomplikoval život, zdravotní procházky se však stále doporučují. Někdo má své stále kolečko v parku, někdo raději objevuje nové trasy, kde poznává nejen přírodu, ale i dávnou historii.

Procházková historie a budoucnost obce Skorotice. | Foto: Miroslav Vlach

Ve středu 27. ledna jsem měl původně v plánu Tisou, ale moc se mi nechtělo do autobusu. Kolem deváté dopoledne jsem se rozhodl. Naplánoval jsem pěší vycházku z Bukova do Skorotic a zpět. Popel na chodník už nikdo nesype, někde to byl sněhový tankodrom, někde klouzačka, ale operovaná kyčel vydržela.