Vypadá to, že sněžit už nebude, chodníky nekloužou, sluníčko se už nestydí. Tak rychle ven! Pravidelnou zdravotní procházku doporučuje každý doktor v době rouškové a nejen seniorům.

Procházkovým tempem po stopách starých pohlednic - Všebořice. | Foto: Miroslav Vlach

Ta čtvrteční 18. února nebyla dlouhá, vedla z Bukova do Všebořic a zpět. Zadání bylo jednoduché. Najít podle staré fotky totožné místo a vyhodnotit změny. K Vánocům jsem totiž dostal od synovce dvě knihy plné dávné historie Ústecka. Spousta starých fotek, které nabídl místním patriotům Petr Špaček. Pokud knihu máte, tak to zkuste také. Já jsem si záměrně vybral pět fotek ze Všebořic. Od roku 1957 jsem tam bydlel, tam jsem chodil do školy, tátovi nosil pivo do džbánku.