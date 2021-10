Rozkročit se v čase mezi historickými českými a československými automobily, letadly či parními lokomotivami a nejmodernějšími technologickými stroji, jako třeba plně elektrickou supermoderní Škodou Enyaq, mohli koncem září žáci 7. a 8. ročníku Základní školy SNP 6 Ústí nad Labem v Národním technickém muzeu v Praze na Letné.

Žáci 7. a 8. ročníku Základní školy SNP 6 v Ústí nad Labem byli v Národním technickém muzeu v Praze na Letné. | Foto: Romana Dvořáková

Lektoři muzea je tu totiž přivítali v rámci projektu Start In, jehož cílem je vzbudit v žácích základních škol zájem o technické obory a motivovat je k jejich studiu na technických školách. Děti mohly kromě do historie dopravy nahlédnout i do historie a současnosti vybavení domácnosti a designu. Dozvěděly se, jakou roli design plní, jak se vyvíjel v čase, jak vstupuje do běžného života dnes i co obnáší práce designéra. Na řadě exponátů pak lektor dětem osvětloval kouzlo a účel designu v různých odvětvích.