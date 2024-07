V tomto díle se dozvíte, s čím sexuolog může pomoci mužům, ženám i při párové terapii. Chcete vědět, jaké jsou nejnovější trendy v sexuologii? Že sexuologie je dnes multidisciplinárním oborem? Přehrajte si nový díl našeho videopodcastu.

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje.