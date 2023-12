VIDEO: Prokopové přejí hezké Vánoce a šťastný Nový rok aneb záchranáři bilancují

Ve svátečním 22. díle pořadu Prokopni to jeho protagonisté přejí divákům vše, co se před vánočními svátky a v závěru roku přeje. S úsměvem a humorem se v tomto netypickém díle Prokopové vrhají do děkování a lehkého bilancování. Vždyť společně s týmem, který videa s nimi připravuje, si při natáčení nejen užili hodně radosti, ale i setkání se spoustou zajímavých lidí. Pokud se vám Prokopni to líbí a jakkoli pomohlo, těšte se na další díly v roce 2024.

Prokop Voleník (vlevo) a Prokop Seif. | Foto: KZ

Prokopni to je autorský videopodcast Krajské zdravotní, který běží od května 2023. Cílem pořadu Prokopni to je společně s Prokopem a Prokopem prokopnout strach a obavy z poskytování první pomoci či z návštěvy nemocnice. V hlavních rolích se představují MUDr. Prokop Seif, lékař Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Most, a Bc. Prokop Voleník, záchranář a tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. (kz) Dvacátý druhý díl pořadu Prokopni to můžete zhlédnout zde: Zdroj: Youtube