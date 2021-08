V neděli 15. srpna se uskutečnil další z promenádních koncertů na Kostelním náměstí před OC Forum v Ústí nad Labem. Tentokrát zde vystoupila dixilandová kapela z Děčína Old Boys.

Promenádní koncert Old Boys před ústeckým OC Forum. | Foto: Jaroslav Prkno

Muzikanti zahráli plno známých skladeb neworleánského jazzu a byli odměněni potleskem publika. Kapela OdlBoys Děčín má ve svém profilu napsáno: Název této dixielandové kapely je do značné míry odvozen z věkového složení jednotlivých hráčů, takže zde na jinocha opravdu nenarazíte. Kapela existuje již více jak jedno desetiletí. Jednotliví členové kapely však působí na poli hudebním už déle jak 20, 30 i 40 let. Z Děčína, svého domovského města na severu Čech, kde mají Old Boys velký okruh svých příznivců a fanoušků, se tato dixielandová formace během svého působení zapsala neodmyslitelně do podvědomí návštěvníků a hostů různých festivalů a vystoupení ve velké části sousedního Německa svým nezaměnitelným projevem a provedením známých skladem neworleánského jazzu.