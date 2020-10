Na stránky face jsem začala pokládat svoje myšlenky, které se týkaly momentálních situací, mého obdivu vůči druhým lidem, kteří dokážou konat dobré věci, ale taky na výzvu některých mých přátel, abych zveřejnila to či ono.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula. | Foto: Archiv

Ze situace, která nás všechny postihla, která nás všechny určitě trápí, je mi smutno. Týká se to pochopitelně současné epidemie, kterou způsobuje zmiňovaný virus. To důležité, co chci sdělit, je moje lítost nad lidmi, kteří se chovají tak jak se chovají.