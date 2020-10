Přes uzavření kamenných knihkupectví za jarní koronavirové krize se prodaly 4000 výtisků knihy. Na předvánoční trh tedy přichystal PROSTOR limitované dárkové vydání, jehož součástí je CD s 9. Cohenovými hity v podání od zpěvačky Barbory Mochowe a smyčcového kvarteta Unique Quartet. Dárkový set (kniha + CD) v luxusním černém pouzdru se zlatou ražbou měl křest v klubu Jazz Dock Praha.

S nápadem na CD coververzí písní Coherna od talentované zpěvačky přišel nakladatel Aleš Lederer: „Slyšel jsem ji zpívat Hallelujah na večeru k 30. výročí PROSTORU, byl to pro mě nezapomenutelné. Drobná, štíhlá dívka s tváří madony se postavila před hosty a vysekla Cohenovu hymnu čistě a procítěně, až všichni kolem ztichli a naslouchali jako uhranutí. Přistihl jsem se, že zpívám také a přemáhá mě dojetí. Už jsme v redakci chystali vydání biografie Leonarda Cohena, jehož hudba mě provází od patnácti let. Napadlo mě připojit ke knize CD s Cohenovými hity v Báry. Vydáním životopisu a hudebního bonusu vzdávám hold muži, který mě tvorbou ovlivnil na celý život. Interpretace jeho písní Suzanne, Také This Waltz i Sisters of Mercy Barborou Mochowou s doprovodem Unique Quartetu je výjimečná,“ říká Lederer o CD v produkci hudebníka Ondřeje Ježka.

Radek Strnad