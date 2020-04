Nařízení vlády o neshlukování lidí na veřejnosti se promítlo i do aktivit otužilců z Milady. Ti opustili tradiční společné otužování a do vody chodí nově každý sám.

Proti koronaviru bojují otužováním v Miladě, do vody chodí sólo | Foto: Otužilci z Milady

„Na začátku vyhlášených nařízeních jsme chodili v rozestupech, potom v rouškách, a když se nařídilo pohybovat se venku maximálně ve dvou, tak jsme přešli na vstupování do vody sólo,“ napsala do redakce parta otužilců z Milady. Otužování komunita bere jako prevenci před koronavirem. „Otužování provozujeme třetí sezonu. Podstatně zvyšuje naši imunitu proti koronaviru. A to se teď vyplácí,“ dodali otužilci.