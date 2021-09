Na lince 13 dochází k prodloužení vybraných spojů ze zastávky Svádov obec až do Olešnice.

Do provozu se vrací linky číslo 58 a 59 a na linkách číslo 9, 15 a 19 opět pojedou školní spoje.

Provoz linek MHD v Ústí nad Labem se od 1. září vrací do normálu. | Foto: Město Ústí nad Labem

Vážení cestující, od středy 1. září bude zrušen letní provoz a linky Městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem se vrátí do běžného provozu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.