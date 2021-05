První máj, lásky čas. Polibky a romantika

Čtenář reportér





K 1. květnu patří polibky pod rozkvetlým stromem, které ženám a dívkám zajistí, aby do roka a do dne neuschly. Podmínkou však je, aby to bylo opravdu z lásky.

Ozdobený strom v atriu ústeckého magistrátu. | Foto: Město Ústí nad Labem