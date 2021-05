První májový čtvrtek večer zve na velký pestrý BlueFest Online

Nemůžete zpívat, hrát divadlo a bavit publikum živě kvůli prokletému covidu? Než to půjde zase, tak využijte alespoň šanci představit své hity na internetu, online. Že to může jít i ve velkém stylu, to dokáže ve čtvrtek večer od 19 hodin na internetu mezinárodní hudební festival s více než devatenácti kapelami či interprety s doprovodem, jedna z prvních vážně velkých akcí online.

Jedním z vystupujících bude Dan Bárta. | Foto: Deník/Martin Divíšek