Malá mořská víla Aquatina (opět Vendulka Holubová) se zamiluje do prince z utopené lodi (Jaroslav Hendrych) a proto žádá Hexateru (M. Balcarová) o pomoc, aby se mohla stát člověkem. Za svoji touhu zaplatí ztrátou svého nádherného hlasu. Dnešní mladí diváci, informovaní díky vývoji výzkumům života v mořských hlubinách si automaticky v Hexateře najdou krakatici a díky černému divadlu propadnou představě, že alespoň chvíli jsou součástí neuvěřitelně pestrého podmořského světa. Děj nabírá na dramatičnosti, umocněný hukotem mořských vln a skvělým Hlasem Moře (P. Trdla). Delfína (E. Rokytová) a Medúza (J. Trousilová), které se podílely na utopení posádky, marně Aquatinu varují. To bychom ale čtenáře příliš informovali. Lépe je sebrat vzít potomky a navštívit nejbližší reprízu, protože to skutečně stojí za to.

V době pandemické krize, která zasáhla snad do života každé české rodiny, je život amatérských divadelníků neobyčejně náročný. Proto jsme se obrátili na zkušeného divadelníka Pavla Trdlu.

„Velký problém je se stabilizací souboru – mladí zakládají rodiny, mají nedostatek a přiznejme si, že amatérské divadlo je žroutem času. Proto se hluboce klaním před zkušenými aktéry, kteří se mnou spolupracují přes třicet let. Skvělý výkon dam je zcela mimo diskuzi, bez nich by mládí herci představení nezvládli. Vyzdvihnout musím i nestárnoucího Šaška Zdeňka Balcara, který je zaměstnán jako IT pracovník u geodetické firmy a stíhá roli komentátora basketbalu v Děčíně a průvodce zámkem Velké Březno. Tak bych mohl pokračovat, Jsem proto šťasten za každý nový přírůstek do našeho kolektivu,“ prozradil režisér.

Největší přínos této inscenace je možno spatřovat ve skutečnosti, že pomáhá seznamovat již v předškolním věku děti se skutečností, že život na naší planetě vznikl v moři. Co chce režisér Pavel Trdla vzkázat čtenářům?

„Při premiéře jsme dodrželi všechna opatření proti covidu 19, diváci byli s rouškami, disciplinovaní a spokojení. Celkem 137 platících diváků (vedle volňásků) bylo i k naší radosti. Zveme proto na reprízu v sobotu 29. ledna, opět od 15 hodin v Domě Kultury v Ústí nad Labem,“ uzavřel Trdla. (msh)